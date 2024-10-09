Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Федеральное бюро расследований и полиция Соединённых Штатов не могли не знать о преступной деятельности музыканта P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала скандал с P.Diddy.
«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — сказала она в интервью RT.
Захарова также отметила, что россиянам, а также жителям КНР и других государств следует из-за событий, происходящих в мире, следует «сформировать иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры».
Захарова выразила мнение, что информацию о преступлениях артиста боялись озвучить, а также планировали «приберечь для подходящего момента».
Музыканта обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях.
Ранее сообщалось, что свыше 100 человек намерены подать иски против P. Diddy. Они обвиняют рэпера в сексуальном насилии.