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Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Рэпера обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях.

Федеральное бюро расследований и полиция Соединённых Штатов не могли не знать о преступной деятельности музыканта P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала скандал с P.Diddy.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — сказала она в интервью RT.

Захарова также отметила, что россиянам, а также жителям КНР и других государств следует из-за событий, происходящих в мире, следует «сформировать иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры».

Захарова выразила мнение, что информацию о преступлениях артиста боялись озвучить, а также планировали «приберечь для подходящего момента».

Музыканта обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях.

Ранее сообщалось, что свыше 100 человек намерены подать иски против P. Diddy. Они обвиняют рэпера в сексуальном насилии.