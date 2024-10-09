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Ограничение движения по Красноказачьей в Иркутске с 9 октября 2024 вводится из-за ремонта тепловой сети

Движение транспорта ограничат по Красноказачьей в Иркутске до 23 октября.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения транспорта по Красноказачьей в Иркутске с 9 октября вводится из-за того, что строители будут вскрывать и ремонтировать тепловую сеть. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей областного центра, работы проведут в районе дома № 48.

Ограничение движения по Красноказачьей в Иркутске с 9 октября 2024

— Приносим извинения за доставленные неудобства. Планируйте свой маршрут заранее и будьте аккуратны на дорогах, — сообщает оператор.

Ограничение проезда по Красноказачьей в Иркутске с 9 октября 2024 продлится до 17:00 23 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Доме молодежи Приангарья 19 октября состоится День беременных. Женщины поучаствуют в розыгрышах и мастер-классах, послушают лекции от ведущих специалистов региона. К участию приглашают всех желающих, но сначала необходимо зарегистрироваться.