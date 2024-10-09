Ограничение движения по Красноказачьей в Иркутске с 9 октября 2024 вводится из-за ремонта тепловой сети

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Доме молодежи Приангарья 19 октября состоится День беременных. Женщины поучаствуют в розыгрышах и мастер-классах, послушают лекции от ведущих специалистов региона. К участию приглашают всех желающих, но сначала необходимо зарегистрироваться.