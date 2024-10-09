Где построят мечеть во Владивостоке: подальше от правительственных делегаций

«Естественно, по этой трассе проезжают правительственные делегации. Представьте ситуацию, пятничный намаз, большое количество молящихся, пробки, а по трассе едут главы и высшие чиновники России, Китая, Малайзии, Индонезии и других стран», — сказал в интервью ИА PrimaMedia председатель Духовного собрания мусульман Приморья Рамиль Кильмухаметов.
Он также напомнил, что на участке площадью в один гектар не было предусмотрено место для парковки, тогда как современная жизнь показывает, что без машины не обойтись.
Площадь нового участка, на Дальхимпроме, — почти три гектара. Уже подписан десятилетний договор безвозмездного пользования сроком на 10 лет, проводятся необходимые для начала строительства процедуры.
«Может быть, фундаменты поменяем, еще что-то. Коренных архитектурных изменений не будет», — добавил Рамиль Кильмухаметов.
Сроки строительства пока не называются.
Ранее сообщалось, что двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджечь мечеть в Белгороде. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.