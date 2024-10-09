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Где построят мечеть во Владивостоке: подальше от правительственных делегаций

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ФедералПресс. Обещанную владивостокским мусульманам мечеть перенесли на участок рядом с трассой «Седанка — Патрокл» — по адресу ул. Проселочная, 30. Больше десяти лет назад для строительства была выделена земля на улице Катерной, но со временем она перестала казаться привлекательной.

Источник: Reuters

«Естественно, по этой трассе проезжают правительственные делегации. Представьте ситуацию, пятничный намаз, большое количество молящихся, пробки, а по трассе едут главы и высшие чиновники России, Китая, Малайзии, Индонезии и других стран», — сказал в интервью ИА PrimaMedia председатель Духовного собрания мусульман Приморья Рамиль Кильмухаметов.

Он также напомнил, что на участке площадью в один гектар не было предусмотрено место для парковки, тогда как современная жизнь показывает, что без машины не обойтись.

Площадь нового участка, на Дальхимпроме, — почти три гектара. Уже подписан десятилетний договор безвозмездного пользования сроком на 10 лет, проводятся необходимые для начала строительства процедуры.

«Может быть, фундаменты поменяем, еще что-то. Коренных архитектурных изменений не будет», — добавил Рамиль Кильмухаметов.

Сроки строительства пока не называются.

Ранее сообщалось, что двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджечь мечеть в Белгороде. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

строительство