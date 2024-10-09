Из-за низкого уровня Амура у Хабаровска дачные теплоходы сократили маршруты

Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки — 3 сантиметра и продолжает падать. В связи с этим часть теплоходных маршрутов, по которым перевозят пассажиров на пригородные дачные участки, сокращена. Так на рейсе Речной вокзал — Садовая 2 — Дубки закрыта остановка «Дубки», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».