Из-за низкого уровня Амура у Хабаровска дачные теплоходы сократили маршруты

Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки — 3 сантиметра и продолжает падать. В связи с этим часть теплоходных маршрутов, по которым перевозят пассажиров на пригородные дачные участки, сокращена. Так на рейсе Речной вокзал — Садовая 2 — Дубки закрыта остановка «Дубки», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оперативную информацию по другим маршрутам можно уточнить у диспетчера «Амурских пассажирских перевозок» по телефону 8−924−310−61−39. Напомним, 2 октября на маршруте Речной вокзал — 10-й километр (остров Большой Уссурийский) также из-за низкого уровня воды в Амуре закрыты остановки «6-й километр» и «7-й километр».
По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы на Амуре у города Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды ещё на 10−15 см.