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Историк Тодд спрогнозировали распад НАТО и освобождение Европы

Историк Эммануэль Тодд из Франции заявил, что поражение Соединённых Штатов в украинском конфликте приведёт к распаду Североатлантического альянса, а также освобождению европейских государств от «американского контроля».

Он отметил, что исход конфликта на Украине «решит судьбу Европы». По словам историка, если Вашингтон проиграет, что Европа получит свободу.

Заявление прозвучало в интервью изданию Corriere della Sera.

Тодд уточнил что американская сторона использовала украинский конфликт и подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для того, чтобы заставить ФРГ отдалиться от Российской Федерации.

«На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стёрт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь», — сказал он.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса.