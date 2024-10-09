Историк Эммануэль Тодд из Франции заявил, что поражение Соединённых Штатов в украинском конфликте приведёт к распаду Североатлантического альянса, а также освобождению европейских государств от «американского контроля».
Он отметил, что исход конфликта на Украине «решит судьбу Европы». По словам историка, если Вашингтон проиграет, что Европа получит свободу.
Заявление прозвучало в интервью изданию Corriere della Sera.
Тодд уточнил что американская сторона использовала украинский конфликт и подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для того, чтобы заставить ФРГ отдалиться от Российской Федерации.
«На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стёрт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь», — сказал он.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса.