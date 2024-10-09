Эксперт Шихов предупредил о возможном снегопаде в Перми вечером 9 октября

«Что касается похолодания, то здесь все более-менее очевидно. Ночи на 12 и 13 октября под влиянием арктического антициклона ожидаются малооблачными и очень холодными. В Перми температура воздуха может понизиться до −6… −9 градусов, а в низинах по краю столбик термометра может опуститься и до −12 градусов», — добавил Андрей Шихов.