Эксперт Шихов предупредил о возможном снегопаде в Перми вечером 9 октября

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупредил жителей краевого центра о возможном снегопаде в Перми вечером 9 октября в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».
По словам метеоролога, такую погоду предсказывает модель глобальной американской системы прогнозирования GFS/NCEP. Если события будут развиваться по этому сценарию, в краевом центре сможет сформироваться снежный покров высотой до 5 см. При этом больше снега будет на юге и юго-востоке Перми.
Однако, согласно модели ECMWF (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды) в Перми снежный покров в ближайшие дни вряд ли установится, а на территории края снег может лечь лишь на юго-востоке и на Тулвинской возвышенности.
«Что касается похолодания, то здесь все более-менее очевидно. Ночи на 12 и 13 октября под влиянием арктического антициклона ожидаются малооблачными и очень холодными. В Перми температура воздуха может понизиться до −6… −9 градусов, а в низинах по краю столбик термометра может опуститься и до −12 градусов», — добавил Андрей Шихов.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что вторая неделя октября отметится в Пермском крае значительным похолоданием, которое может стать самым сильным за последние восемь лет. Его причиной станет арктический антициклон из Новой Земли.