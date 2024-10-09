В Красноярском крае завершились съемки художественного фильма «Дедушка». Проходили они на территории национального парка «Красноярские столбы», на небольшом хуторе на Базаихе, на реке Мина в Партизанском районе, а также в поселке Памяти 13 Борцов. Причем жители поселка приняли участие в массовых сценах. Перед этим прошли кастинг — все, как полагается.