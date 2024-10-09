В Красноярском крае завершились съемки художественного фильма «Дедушка». Проходили они на территории национального парка «Красноярские столбы», на небольшом хуторе на Базаихе, на реке Мина в Партизанском районе, а также в поселке Памяти 13 Борцов. Причем жители поселка приняли участие в массовых сценах. Перед этим прошли кастинг — все, как полагается.
Добавим, что это федеральный кинопроект, реализованный при поддержке гранта Министерства культуры РФ. Организационную поддержку ему оказывает КГАУК «Енисей кино». Кстати, это уже шестой по счету проект, который реализуется на территории края.
Съемочная группа фильма включает в себя около 80 человек, из которых 60 — это специалисты из Красноярского края, а одну из ключевых ролей в картине сыграла Дарья Мамичева, артистка Красноярского театра юного зрителя. Она разделила экранное пространство со звездами Владимиром Гостюхиным, Ириной Пеговой.
Буквально пару строк — спойлеров. Это история дедушки и внука. У мальчика расстройство психики — страх при скоплении людей. Дедушка берется ему помочь. В результате оба оказываются в опасности. Кстати, настоящих спасателей на съемки фильма тоже привлекали, ведь самые экстремальные сцены снимали в условиях тайги.
Увидеть новую киноработу можно будет весной будущего года, она выйдет на большой экран, сообщает «Енисей-кино».