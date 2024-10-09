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Эвакуация в Brosko Mall: что произошло в торговом центре Хабаровска?

В крупном торговом комплексе Хабаровска прошли внутренние учения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в торговом центре Brosko Mall в Хабаровске прошла эвакуация посетителей. Сотрудники службы безопасности оперативно сработали, вывели людей из здания, что вызвало вопросы у местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказали представители администрации торгового центра, это были плановые учения, которые проводятся каждый месяц.

«Никакой реальной угрозы не было, все под контролем», — рассказали КП.

Несмотря на присутствие спецслужб, тревожных оснований для беспокойства не оказалось. После завершения учений Brosko Mall быстро возобновил свою работу в обычном режиме.

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