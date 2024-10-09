Эвакуация в Brosko Mall: что произошло в торговом центре Хабаровска?

Сегодня в торговом центре Brosko Mall в Хабаровске прошла эвакуация посетителей. Сотрудники службы безопасности оперативно сработали, вывели людей из здания, что вызвало вопросы у местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как рассказали представители администрации торгового центра, это были плановые учения, которые проводятся каждый месяц.
«Никакой реальной угрозы не было, все под контролем», — рассказали КП.
Несмотря на присутствие спецслужб, тревожных оснований для беспокойства не оказалось. После завершения учений Brosko Mall быстро возобновил свою работу в обычном режиме.