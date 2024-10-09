Эвакуация в Brosko Mall: что произошло в торговом центре Хабаровска?

Сегодня в торговом центре Brosko Mall в Хабаровске прошла эвакуация посетителей. Сотрудники службы безопасности оперативно сработали, вывели людей из здания, что вызвало вопросы у местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".