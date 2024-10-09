Редкий тропический тунец появился в северных водах Приморья

В акватории Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья замечен редкий тропический хищник — синепёрый тихоокеанский тунец, занесённый в Красную книгу. Событие произошло во время патрулирования территории специалистами, которые стали свидетелями охоты тунца на сайру, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) заповедника.
«Тунцы редко заходят в наши северные воды, а особенно такие теплолюбивые виды, как восточный тунец (Thunnus orientalis)», — отметила старший научный сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника Елена Потиха.
Отмечается, что восточный тунец является одним из самых крупных представителей своего вида, уступая размерами только своему атлантическому собрату. Максимальный зарегистрированный вес тунца достигал 450 кг при длине 3,5 метра.
Из-за интенсивного промысла среди причин, по которым вид попал в Международную Красную книгу, числится значительное сокращение популяции — до 4% от уровня середины XX века. В рацион этих морских хищников входят анчоусы, мойва, сардины, скумбрии, сельди, рачки, моллюски и кальмары.
Напомним, в феврале 2024 года на операционном столе МРОО «Центр “Тигр”» в Приморье оказались два краснокнижных хищника. Орланов в Хабаровске подстрелили неизвестные, и тогда, после первичного осмотра, выяснилось, что вернуться в дикую природу птицы уже не смогут.