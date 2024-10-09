Редкий тропический тунец появился в северных водах Приморья

Напомним, в феврале 2024 года на операционном столе МРОО «Центр “Тигр”» в Приморье оказались два краснокнижных хищника. Орланов в Хабаровске подстрелили неизвестные, и тогда, после первичного осмотра, выяснилось, что вернуться в дикую природу птицы уже не смогут.

