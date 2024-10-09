Жителям Хабаровского края пересчитали субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

В региональном минсоцзащиты края отметили, что компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам ВОВ, труда и боевых действий, участникам СВО и членам их семей и другим льготным категориям граждан. На финансовую поддержку могут рассчитывать граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) превышают 22 процента.