Жителям Хабаровского края пересчитали субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, суммы были пересмотрены с началом отопительного сезона. Речь идет о компенсациях оплаты отопления. Размер субсидии рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на зимний период.
В региональном минсоцзащиты края отметили, что компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам ВОВ, труда и боевых действий, участникам СВО и членам их семей и другим льготным категориям граждан. На финансовую поддержку могут рассчитывать граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) превышают 22 процента.
Чтобы получить компенсацию или субсидию, надо обратиться в центр социальной поддержки по месту жительству с паспортом, МФЦ или подать заявку через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Документы, которые необходимы для назначения компенсации будут запрошены в ведомствах центром соцзащиты самостоятельно.