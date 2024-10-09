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Новосибирская компания «Метро МиР» просит у властей 200 млн на погашение долга

Компании нужно рассчитаться с подрядчиком ЖК «На Ельцовской».

Источник: Комсомольская правда

Новосибирское предприятие «Метро МиР» направило заявку в администрацию города на 200,6 миллионов рублей в качестве субсидии. Запрос опубликовал общественник Евгений Митрофанов в своем телеграм-канале.

Напомним, долг у компании образовался по решению Арбитражного суда Новосибирска. Фирма должна более 187 миллионов рублей подрядчику жилого комплекса «На Ельцовской» ООО «СпецТрансСтрой».

Сейчас заявка на субсидию находится на рассмотрении в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

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