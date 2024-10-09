Да будет цвет: каким запомнилось телевидение СССР

Очень популярны были передачи «Это вы можете» («ЭВМ»), где рассказывалось о достижениях и изобретениях обычных людей. Причем для программы был избран редкий для советского ТВ формат ток-шоу. Обожали зрители «В мире животных» и «Очевидное — невероятное» с Сергеем Капицей (4), а также «Клуб кинопутешественников» — с невероятными сюжетами и неподражаемым Юрием Сенкевичем. У определенного круга людей, страстно влюбленных в кино, безусловным лидером была «Кинопанорама», а кто-то с восторгом смотрел «А ну-ка, девушки!». Беспокоиться о развлечении самых маленьких не нужно было тем, кто не забывал о существовании «АБВГДейки» — развлекательной, но и очень неглупой передачи для малышей, где в шутливой форме клоуны изучали счет и алфавит. Вела программу мягкая, но и в меру строгая Татьяна Черняева — советская и российская журналистка, телеведущая и худрук программы. Ну и конечно, все обожали «КВН» и «Что? Где? Когда?» с ведущим Владимиром Ворошиловым, а также легендарную «Вокруг смеха», давшую путевку в жизнь многим артистам.