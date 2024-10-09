Да будет цвет: каким запомнилось телевидение СССР

1 октября 1967 года в СССР завершилась эпоха черно-белого телевидения. Для его истории этот день — особая дата. Над появлением регулярного цветного телевизионного вещания (ЦТВ) работали сотни людей, начиная с 1950-х годов. «Вечерняя Москва» вспоминает, как это было.
Опытное вещание было протестировано в столице и Ленинграде еще в 1953-м. Через три года комплекс телевизионной аппаратуры, передающей и приемной, был готов в макете. К этому моменту в мире уже был накоплен определенный опыт и опробовано порядка 30 систем цветного ТВ, среди которых определились два фаворита — система РАL, предложенная немцами, и система SЕСАМ, которую создавали во Франции.
В СССР склонялись к системе SЕСАМ и в 1965 году заключили соглашение с французами. Регулярное цветное ТВ-вещание по системе SЕСАМ и было открыто 1 октября 1967 года — его приурочили к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С 1 октября в продажу поступили и первые цветные телевизоры.
Аппаратуру поставили в «Останкино»: передачи отправлялись в составе первой программы Центрального телевидения в другие города через линии междугородной связи.
Все работники ТВ прошли обучающие курсы. К 1977 году цветными стали все передачи Центрального телевидения, а в 1987 году «окрасилось» полностью и все периферийное телевидение. К концу 80-х годов работало более 50 миллионов цветных телевизоров.
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Наличие цветного телевизора было признаком определенного уровня благосостояния.
Кстати, советская экономика иногда показывала чудеса гибкости. Представьте: после появления цветного телевидения население перестало покупать черно-белые телевизоры («Они же отжили свое!»), но не спешило приобретать предлагаемые им цветные «телики». Причина проста: люди не верили в их надежность. И тогда было принято решение продавать цветные аппараты ниже себестоимости. Популярными моделями стали «Рубин-401» и «Рубин-714», а еще был «Витязь-733» и другие. 7 ноября 1967 года показали первую цветную передачу. В СССР все было символично, так что и «прорывной» программой стал парад на Красной площади.
Телевидение советские люди любили. Искренне! Оно было совсем другим — без рекламы, с обязательным фильмом после обязательной программы «Время» с обязательным прогнозом погоды в конце.
Люди ценили это постоянство. Например, чтобы не пропустить развлекательную передачу «Будильник», в выходные народ поднимался в 10:30: уж больно было интересно! Смотрел «Будильник» и стар и млад. А дети ждали в выходные «В гостях у сказки» с обожаемой миллионами Валентиной Леонтьевой.
Очень популярны были передачи «Это вы можете» («ЭВМ»), где рассказывалось о достижениях и изобретениях обычных людей. Причем для программы был избран редкий для советского ТВ формат ток-шоу. Обожали зрители «В мире животных» и «Очевидное — невероятное» с Сергеем Капицей (4), а также «Клуб кинопутешественников» — с невероятными сюжетами и неподражаемым Юрием Сенкевичем. У определенного круга людей, страстно влюбленных в кино, безусловным лидером была «Кинопанорама», а кто-то с восторгом смотрел «А ну-ка, девушки!». Беспокоиться о развлечении самых маленьких не нужно было тем, кто не забывал о существовании «АБВГДейки» — развлекательной, но и очень неглупой передачи для малышей, где в шутливой форме клоуны изучали счет и алфавит. Вела программу мягкая, но и в меру строгая Татьяна Черняева — советская и российская журналистка, телеведущая и худрук программы. Ну и конечно, все обожали «КВН» и «Что? Где? Когда?» с ведущим Владимиром Ворошиловым, а также легендарную «Вокруг смеха», давшую путевку в жизнь многим артистам.
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Арина Шарапова, телеведущая, педагог, писатель:
— Конечно, цветное телевидение было прорывом! Но черно-белое ТВ такое стильное, что и мы, и мир, лучшие режиссеры, к нему возвращаются. От него нельзя, да и не стоит отказываться полностью. Есть, кстати, такой проект — «Война в цвете», который я озвучивала, и там в цвете представлена хроника. И это производит огромное впечатление, цвет усиливает эффект ее воздействия. Но так далеко не всегда бывает в случае с художественными фильмами. Некоторые из них можно было бы оставить такими, какими они были изначально.
Едва ли не самой ожидаемой на советском ТВ была, конечно, программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Сегодня о ней редко вспоминают, но в пору советского телевидения это был, конечно, абсолютный хит. «Подпитывали» программу музыкальные фестивали, проходившие в Сопоте и Сан-Ремо. Первый выпуск программы телезрители увидели в 1976 году. Благодаря ей советские граждане познакомились с Джо Дассеном, Амандой Лир, Адриано Челентано, влюбились в ансамбль ABBA, очаровались длинноволосыми молодыми людьми из группы Smokie. Потом программу переименовали, она получила название «Ритмы планеты» и подарила зрителям знакомство с группой Modern Talking.
Передача «Утренняя почта» тоже знакомила зрителей с новинками зарубежной эстрады, но для этого, правда, надо было дождаться последних минут передачи — самое интересное там всегда оставалось «на закуску». Ведущий Юрий Николаев в эфире зачитывал письма, шутил. С новинками нашей эстрады знакомили «Голубые огоньки»: там обычно звучали песни, становившиеся хитами. Редко, но там появлялись в гостях иностранные исполнители. Хиты звучали и в программе «Кабачок “13 стульев”.
В 1984 году на ТВ появился «Музыкальный ринг». И тут телезрители открыли наших гениев, доморощенных! Именно в этой передаче впервые на ТВ появились группы «Аквариум», «Форум», «Браво». Там же впервые прозвучал и голос Александра Розенбаума. Ну, а передачей-долгожителем можно назвать «Музыкальный киоск». Он впервые вышел 21 октября 1962 года. 32 года бессменной ведущей «Киоска» была Элеонора Беляева.