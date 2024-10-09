107 жителей Иркутской области погибли в огне за девять месяцев

За прошедшие девять месяцев в Иркутской области потушили 3 927 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 86 случаев меньше. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, в огне погибло 107 человек, пять из них — дети. В прошлом году за это время погибло 113 взрослых и 12 несовершеннолетних.
— Чаще всего помещения загораются из-за неосторожного обращения с огнем (1651 случай). Огонь появляется из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, так начался 1391 пожар. Пламя разгоралось из-за замыкания печного отопления — 336 пожаров, — рассказывают в пресс-службе МЧС.
Осенью и зимой чаще всего пламя охватывает дома из-за нарушения правил эксплуатации печей и обогревателей. Поэтому стоит аккуратнее обходиться с техникой и выключать приборы на ночь и при выходе из дома.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в кафе областного центра загорелась фритюрница.