107 жителей Иркутской области погибли в огне за девять месяцев

За прошедшие девять месяцев в Иркутской области потушили 3 927 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 86 случаев меньше. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, в огне погибло 107 человек, пять из них — дети. В прошлом году за это время погибло 113 взрослых и 12 несовершеннолетних.