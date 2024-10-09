Олбани
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На холод и отсутствие горячей воды жалуются хабаровчане в начале отопительного сезона

В Хабаровске 8 октября стартовал отопительный сезон, однако горожане жалуются, что в квартирах мало того, что отопление не появилось, еще и горячая вода куда-то делась.

Источник: Reuters

О такой ситуации сообщили жители Южного района в своем телеграм-канале ПанВорРок:

«Как-то неправильно стартовал у нас отопительный сезон: ни горячей воды, ни отопления… Ощущение, что мы где-то накосячили и нас наказывают. Понять бы, за что именно».

ЖКХ