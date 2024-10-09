На холод и отсутствие горячей воды жалуются хабаровчане в начале отопительного сезона

О такой ситуации сообщили жители Южного района в своем телеграм-канале ПанВорРок:
«Как-то неправильно стартовал у нас отопительный сезон: ни горячей воды, ни отопления… Ощущение, что мы где-то накосячили и нас наказывают. Понять бы, за что именно».
В Хабаровске 8 октября стартовал отопительный сезон, однако горожане жалуются, что в квартирах мало того, что отопление не появилось, еще и горячая вода куда-то делась.
О такой ситуации сообщили жители Южного района в своем телеграм-канале ПанВорРок:
«Как-то неправильно стартовал у нас отопительный сезон: ни горячей воды, ни отопления… Ощущение, что мы где-то накосячили и нас наказывают. Понять бы, за что именно».