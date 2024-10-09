Сменился главврач омского Клинического диагностического центра

В омском Клиническом диагностическом центре сменился руководитель. Много лет это крупнейшее и ведущее в своей отрасли учреждение возглавляла Наталья Орлова, сестра бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко, и вот теперь ей нашли замену.
Как сообщили в региональном минздраве, новым главврачом КДЦ стал Евгений Кармацких. Кармацких приехал в Омск из ЯНАО. В Салехарде он возглавлял Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России. Образование Кармацких получил в Тюменской государственной медицинской академии.