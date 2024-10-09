Власти Челябинска назвали локации с наибольшим количество аварий на теплосетях

Там добавили, что особое внимание уделяется устранению повреждений в поселках: «Работы ведутся в поселках Плановый, КПЗиС, Киргородок, а также в частном секторе Металлургическом районе». К ликвидации локальных аварийных ситуаций привлечены несколько десятков бригад МУП «ЧКТС», АО «УСТЭК-Челябинск» и предприятий.