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Власти Челябинска назвали локации с наибольшим количество аварий на теплосетях

Власти Челябинска назвали локации с наибольшим количество аварий на теплосетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что к отоплению подключены 6 297 многоквартирных домов и 786 школ, детсадов и больниц.

«Остаются на контроле дома, где после подачи теплоносителя произошли локальные аварийные ситуации, в том числе на внутридомовых сетях», — говорят в мэрии.

Там добавили, что особое внимание уделяется устранению повреждений в поселках: «Работы ведутся в поселках Плановый, КПЗиС, Киргородок, а также в частном секторе Металлургическом районе». К ликвидации локальных аварийных ситуаций привлечены несколько десятков бригад МУП «ЧКТС», АО «УСТЭК-Челябинск» и предприятий.

В городской администрации акцентировали, что «все нештатные ситуации находятся на контроле, устранение производится в нормативные сроки».

ЖКХ