Снег с дождём и похолодание: стал известен прогноз погоды в Омске на две недели

Также 10 октября в Омске пройдёт снег с дождём, а 11 октября — сильный снег. Осадки ожидаются также 12, 14, 19, 21 и 22 октября. В течение двух недель в Омске будет преобладать облачная или малооблачная погода. Единственный ясный день — воскресенье, 13 октября.