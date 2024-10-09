Снег с дождём и похолодание: стал известен прогноз погоды в Омске на две недели

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
По данным сайта Gismeteo.ru, уже завтра, 10 октября, резко похолодает. Если в среду днём столбики термометров могут подняться до отметки в +16 градусов. То в четверг будет максимум +4.
Также 10 октября в Омске пройдёт снег с дождём, а 11 октября — сильный снег. Осадки ожидаются также 12, 14, 19, 21 и 22 октября. В течение двух недель в Омске будет преобладать облачная или малооблачная погода. Единственный ясный день — воскресенье, 13 октября.
Напомним, что прогноз действителен на момент публикации и может измениться.