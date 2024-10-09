Российская сторона оценит ущерб от нападения Вооружённых сил Украины на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям Киева Родион Мирошник.
Он отметил, что РФ «сделает всё», чтобы Украина заплатила за урон экономике, а также социальной сфере Курской области.
«Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — цитирует слова Мирошника газета «Известия».
Напомним, по информации властей Курской области, урон сельскому хозяйству из-за атак украинских войск на середину сентября текущего года составил 85 миллиардов рублей.
Ранее и.о. руководителя делегации Российской Федерации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область испортило «посыл», что украинская сторона якобы является «жертвой».