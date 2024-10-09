Облегчаем карманы: обменять мелочь на купюры смогут жители Хабаровского края во время монетной недели

Монетная неделя — 2024 позволит вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. Для обмена монет на бумажные деньги нужно принести их в отделение банка или магазин, который участвует в акции. К слову, возможность обменять мелочь в магазинах появилась недавно. Это значит, что получить купюры стало еще проще.