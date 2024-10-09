Облегчаем карманы: обменять мелочь на купюры смогут жители Хабаровского края во время монетной недели

Центробанк объявил о старте акции во всех регионах России. Монетная неделя в Хабаровском крае в 2024 году пройдет с 7 до 20 октября. Подробнее о том, куда можно сдать мелочь в Хабаровске и других населенных пунктах региона, в нашем материале.
МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ: КАК СДАТЬ МЕЛОЧЬ
Монетная неделя — 2024 позволит вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. Для обмена монет на бумажные деньги нужно принести их в отделение банка или магазин, который участвует в акции. К слову, возможность обменять мелочь в магазинах появилась недавно. Это значит, что получить купюры стало еще проще.
Сроки проведения акции Монетная неделя в 2024 году ограничены. У жителей Хабаровского края будет возможность сдать мелочь до 20 октября.
ГДЕ ОБМЕНЯТЬ МОНЕТЫ НА БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ В ХАБАРОВСКЕ: АДРЕСА
В Хабаровске поменять мелочь на купюры в 2024 году можно будет в банках и магазинах по адресам:
— Муравьева-Амурского, 36;
— Суворова, 44, помещение № 1;
— Лейтенанта Шмидта, 2, помещение № 1;
— Калинина, 28;
— Льва Толстого, 8 А;
— Пушкина, 70.
— Ленина, 40, помещение № 1;
— Волочаевская, 163;
— Тургенева, 49;
— Муравьева-Амурского, 18;
— Льва Толстого, 15, помещение № 1;
— Ленинградская, 81;
— Комсомольская, 102;
— Запарина, 57;
— Московская, 7;
— Гамарника, 12;
— Суворова, д. 42;
— Тихоокеанская, 201 В;
— Комсомольская, 100;
— Тургенева, 48.
МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В КОМСОМОЛЬСКЕ 2024: АДРЕСА ПУНКТОВ ОБМЕНА
— проспект Ленина, 18;
— проспект Первостроителей, 18;
— проспект Первостроителей, 15;
— проспект Победы, 59;
— проспект Мира, 25.
АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 2024 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Публикуем полный список адресов, где можно обменять монеты на бумажные деньги в Хабаровском крае:
— Вяземский, Коммунистическая, 13;
— Вяземский, Коммунистическая, 11;
— Бикин, Гагарина, 86 А;
— Амурск, Лесная, 1;
— Советская Гавань, Пионерская, 12;
— Советская Гавань, площадь Победы, 7;
— Николаевск-на-Амуре, Кантера, 29;
— село Троицкое, Калинина, 95;
— село Чумикан, Таранца, 9;
— поселок Де-Кастри, Краснофлотская, 5;
— село имени Полины Осипенко, Амгуньская, 66;
— поселок Солнечный, Геологов, 20 А;
— поселок Березовый, Мира, 14;
— поселок Высокогорный, Комсомольская, 3, помещение № 1;
— поселок Многовершинный, Светлая, 15;
— поселок Тырма, Октябрьская, 18;
— поселок Чегдомын, Центральная, 51;
— поселок Охотск, Луначарского, 18;
— поселок Ванино, бульвар Приморский, 5;
— поселок Новый Ургал, Артема, 6;
— поселок Эльбан, 2-й Микрорайон, 16 А;
— Переяславка, Октябрьская, 80.