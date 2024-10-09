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Облегчаем карманы: обменять мелочь на купюры смогут жители Хабаровского края во время монетной недели

Монетная неделя — 2024 началась в Хабаровском крае 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк объявил о старте акции во всех регионах России. Монетная неделя в Хабаровском крае в 2024 году пройдет с 7 до 20 октября. Подробнее о том, куда можно сдать мелочь в Хабаровске и других населенных пунктах региона, в нашем материале.

МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ: КАК СДАТЬ МЕЛОЧЬ

Монетная неделя — 2024 позволит вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. Для обмена монет на бумажные деньги нужно принести их в отделение банка или магазин, который участвует в акции. К слову, возможность обменять мелочь в магазинах появилась недавно. Это значит, что получить купюры стало еще проще.

Сроки проведения акции Монетная неделя в 2024 году ограничены. У жителей Хабаровского края будет возможность сдать мелочь до 20 октября.

ГДЕ ОБМЕНЯТЬ МОНЕТЫ НА БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ В ХАБАРОВСКЕ: АДРЕСА

В Хабаровске поменять мелочь на купюры в 2024 году можно будет в банках и магазинах по адресам:

— Муравьева-Амурского, 36;

— Суворова, 44, помещение № 1;

— Лейтенанта Шмидта, 2, помещение № 1;

— Калинина, 28;

— Льва Толстого, 8 А;

— Пушкина, 70.

— Ленина, 40, помещение № 1;

— Волочаевская, 163;

— Тургенева, 49;

— Муравьева-Амурского, 18;

— Льва Толстого, 15, помещение № 1;

— Ленинградская, 81;

— Комсомольская, 102;

— Запарина, 57;

— Московская, 7;

— Гамарника, 12;

— Суворова, д. 42;

— Тихоокеанская, 201 В;

— Комсомольская, 100;

— Тургенева, 48.

МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В КОМСОМОЛЬСКЕ 2024: АДРЕСА ПУНКТОВ ОБМЕНА

— проспект Ленина, 18;

— проспект Первостроителей, 18;

— проспект Первостроителей, 15;

— проспект Победы, 59;

— проспект Мира, 25.

АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 2024 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Публикуем полный список адресов, где можно обменять монеты на бумажные деньги в Хабаровском крае:

— Вяземский, Коммунистическая, 13;

— Вяземский, Коммунистическая, 11;

— Бикин, Гагарина, 86 А;

— Амурск, Лесная, 1;

— Советская Гавань, Пионерская, 12;

— Советская Гавань, площадь Победы, 7;

— Николаевск-на-Амуре, Кантера, 29;

— село Троицкое, Калинина, 95;

— село Чумикан, Таранца, 9;

— поселок Де-Кастри, Краснофлотская, 5;

— село имени Полины Осипенко, Амгуньская, 66;

— поселок Солнечный, Геологов, 20 А;

— поселок Березовый, Мира, 14;

— поселок Высокогорный, Комсомольская, 3, помещение № 1;

— поселок Многовершинный, Светлая, 15;

— поселок Тырма, Октябрьская, 18;

— поселок Чегдомын, Центральная, 51;

— поселок Охотск, Луначарского, 18;

— поселок Ванино, бульвар Приморский, 5;

— поселок Новый Ургал, Артема, 6;

— поселок Эльбан, 2-й Микрорайон, 16 А;

— Переяславка, Октябрьская, 80.