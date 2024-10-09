В 2024 году через Приморье в Россию завезли полмиллиона китайских орхидей

В начале октября на контрольном посту «Пограничный» в Приморском крае была досмотрена очередная, уже шестая за этот год, партия орхидей из Китая. На этот раз в Россию привезли более 103 тысяч молодых растений. Пресс-служба Россельхознадзора рассказала, что крупные поставки орхидей через приморские посты начались летом 2024 года. Всего с начала года в Приморье поступило более полумиллиона растений — 526,2 тысячи орхидей. Импорт осуществляется из китайской провинции Юньнань.
Каждая партия орхидей состоит из молодых растений без бутонов и цветов, как и последняя, которая была отправлена заказчику в Хабаровский край. Специалисты Россельхознадзора проверили растения на соответствие фитосанитарным требованиям России и дали добро на выпуск товара в оборот.
Ведомство отмечает, что поставки горшечных растений из Китая возобновились совсем недавно — в сентябре 2023 года. До этого был трёхлетний перерыв. За прошлый год в Приморье было ввезено всего чуть более 19 тысяч растений, включая орхидеи, калатеи, монстеры и другие виды.