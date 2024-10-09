В 2024 году через Приморье в Россию завезли полмиллиона китайских орхидей

В начале октября на контрольном посту «Пограничный» в Приморском крае была досмотрена очередная, уже шестая за этот год, партия орхидей из Китая. На этот раз в Россию привезли более 103 тысяч молодых растений. Пресс-служба Россельхознадзора рассказала, что крупные поставки орхидей через приморские посты начались летом 2024 года. Всего с начала года в Приморье поступило более полумиллиона растений — 526,2 тысячи орхидей. Импорт осуществляется из китайской провинции Юньнань.