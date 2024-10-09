Добраться до Уяра теперь стало проще

В Рыбинском районе отремонтировали участок с 29 по 33 км дороги Уяр — Заозерный, в районе перекрестка с трассой Заозерный — Агинское и железнодорожной платформы Налобино. Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, в том числе на двух примыканиях, устранили пучины, срезали дерн с обочин, расчистили водоотвод, обустроили участок новой дорожно-знаковой информацией. Работа рассчитана на два года. В этом сезоне введено 2,5 км. Полностью участок будет готов в 2025 году.