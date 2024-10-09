Добраться до Уяра теперь стало проще

Отремонтирован участок дорог Уяр — Заозерный в Рыбинском районе и Уяр — Запасной Имбеж в Уярском районе. Работу провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Рыбинском районе отремонтировали участок с 29 по 33 км дороги Уяр — Заозерный, в районе перекрестка с трассой Заозерный — Агинское и железнодорожной платформы Налобино. Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, в том числе на двух примыканиях, устранили пучины, срезали дерн с обочин, расчистили водоотвод, обустроили участок новой дорожно-знаковой информацией. Работа рассчитана на два года. В этом сезоне введено 2,5 км. Полностью участок будет готов в 2025 году.
На участке дороги Уяр — Запасной Имбеж, с 9 по 11 км, в Уярском районе также устранили пучины, обновили асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины, очистили полосу отвода. Кроме того, восстановили продольный водоотвод, установили барьерное ограждением и новой дорожно-знаковой информацией. Ремонт планировали на два года, но благодаря дополнительному финансированию работу полностью выполнили уже в этом сезоне.
Уже разработан проект ремонта участка с 14 по 16 км дороги Уяр — Запасной Имбеж. Также готовится проектная документация на ремонт участка с 16 по 22 км и восстановление щебеночно-гравийного покрытия и установку электроосвещения на участке с 32 по 33 км, сообщает Минтранс края.