Евгения Канаева стала амбассадором омской G-Drive Арены

У домашней площадки «ястребов» появился свой амбассадор. Как сообщили в ХК «Авангард» амбассадором G-Drive Арены стала прославленная омичка, гимнастка Евгения Канаева.
Евгения до сих пор остается единственной в истории художественной гимнастики двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье. Также за свою спортивную карьеру воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики 17 раз становилась призером чемпионатов мира и дважды собирала весь комплект золотых медалей.
В качестве амбассдора Канаева займется развитием и популяризацией спорта, будет участвовать в социальных проектах.
«Омск играет важную роль в спортивной жизни России. У нас одна из сильнейших школ гимнастики, и я благодарна судьбе за то, что мое становление как спортсменки происходило именно здесь. Я горжусь, что могу представлять G-Drive Арену, которая является символом современных спортивных достижений, вдохновляет новое поколение спортсменов и позволяет делать спорт доступным и привлекательным для всех», — отметила Евгения.
Напомним, в 2023—2024 годах на G-Drive Арене прошел международный турнир по художественной гимнастике имени Канаевой — Evgeniya Cup.