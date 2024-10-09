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Троллейбус № 10 не доезжает до конечной остановки в Новосибирске

Жители Новосибирска пожаловались, что троллейбус № 10 не всегда довозит пассажиров до конечной остановки — водители просят освободить салон раньше.

Источник: РИА "Новости"

Троллейбус следует по маршруту «Вокзал “Новосибирск-Главный” — Амбулаторная». До конечной остановки доезжают не все водители, некоторые просят выйти на остановке «Сад Дзержинского». Раньше пассажиры «копились и толпились» на остановке «Полякова», затем маршрут продлили для удобства горожан.

«Думаю, кому-то это очень не понравилось, критично упал пассажиропоток», — рассказывает жительница Новосибирска Елена Гавровская журналистам Atas.Info.

По мнению Елены, из-за продления маршрута троллейбуса начали страдать интересы частников, коммерческих перевозчиков. При этом некоторые троллейбусы № 10 все же довозят пассажиров до конечной остановки.

«Слышал, что по какой-то причине не смогли согласовать отстой на новой конечной, площадки подходящей, видимо, не нашлось, поэтому оставили им обед на старой остановке», — комментирует ситуацию урбанист Дмитрий Кречетов.