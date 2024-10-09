Троллейбус № 10 не доезжает до конечной остановки в Новосибирске

Троллейбус следует по маршруту «Вокзал “Новосибирск-Главный” — Амбулаторная». До конечной остановки доезжают не все водители, некоторые просят выйти на остановке «Сад Дзержинского». Раньше пассажиры «копились и толпились» на остановке «Полякова», затем маршрут продлили для удобства горожан.