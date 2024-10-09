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Омич, закуривший в автобусе, извинился перед пассажирами

Полицейские установили личность мужчины, который решил закурить электронную сигарету в салоне автобуса № 58.

Источник: Reuters

Им оказался 25-летний омич.

Напомним, что в ответ на замечания мужчина стал хамить. На видео, опубликованное пресс-службой УМВД России по Омской области, он принёс извинения всем пассажирам.

Действия нарушителя квалифицированы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Следственным управлением СКР по Омской области по данному факту проводится проверка. Также известно, что в юности омич состоял на учёте инспекции ПДН за курение на территории школы.

Ранее мы писали о том, что двух омских подростков, которых обвиняют в поджоге вертолёта, оставили в СИЗО.