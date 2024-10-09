Омич, закуривший в автобусе, извинился перед пассажирами

Действия нарушителя квалифицированы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Следственным управлением СКР по Омской области по данному факту проводится проверка. Также известно, что в юности омич состоял на учёте инспекции ПДН за курение на территории школы.