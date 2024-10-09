Очень страшное не кино: в Доме актера покажут хоррор по рассказам Эдгара По

На сцене Дома актера в Омске скоро покажут театральный хоррор по мотивам произведений Эдгара По. Музыкально-пластический спектакль имеет двойное называние — «Никогда/Nevermore» (16+). В основе постановки четыре рассказа: «Лигейя», «Сердце-обличитель», «Маска Красной смерти», «Ворон» и несколько стихов. «КП-Омск» узнала подробности о необычном спектакле.
Эпистолярное творчество патриарха жанра хоррора Алана Эдгара По вдохновило худрука театра «БЕЗ ТЕАТРА, артистку театра “Студия” Л. Ермолаевой Ольгу Постоногову и ее мужа Сергея Постоногова, генерального продюсера кинокомпании ISKRA PRODUCTION, на создание необычной постановки. Это не просто музыкально-поэтический спектакль, а скорее синтез нескольких жанров, в котором будет пластика, мультимедийный видеоряд, живая музыка, вокал и драматическая игра актеров. Все вместе и создаст ту необычную мистическо-таинственную атмосферу, которая присуща рассказам короля хоррора.
"В спектакле заняты два актера: драматический артист Дмитрия Исаенко (душа Эдгара По) и вокалистка Елизавета Бугело (Смерть), — рассказывает Ольга Постоногова. — Эдагар По большую часть жизни прожил в нищете, нелюбви и череде трагедий: все женщины, которые его окружали, умирали. Создавая свои леденящие душу истории, он верил, что наша реальность — сон и только Смерть позволяет проснуться в ярком неординарном мире. Собственно говоря, об этом весь спектакль: наш Эдгар Аллан По умер и не может никак проснуться, потому что он слишком погружен в скорбь, в боль, во все образы, которые существуют вокруг него. К нему на помощь приходит его верная спутница, его муза — сама Смерть. Наблюдая за тем, как он мучается и не может перейти в иной мир, она начинает с ним диалог, вовлекая за собой.
Авторский текст исполняет Дмитрий Исаенко, но звучат они в записи, поскольку в это время актер пластически задействован на сцене. Исполнительница роли Смерти Елизавета Бугело — профессиональная вокалистка, участница вокального ансамбля «Проект П», певчая в хоре Свято-Никольского Казачьего собора, артист-вокалист в отделе дирекции праздников ОЦК «Сибиряк». При работе над этим спектаклем она впервые столкнулась именно с актерским опытом.
«Играть Смерть мне было не страшно. Уверена, каждый человек хотя бы раз в жизни думал о том, что есть за пределами этого мира», — рассказывает Елизавета.
Что касается музыкального сопровождения, которое идет в живом исполнении струнного квартета Liberty и ударника Леонида Ляшенко, его без преувеличения можно назвать уникальным. В качестве музыкальной основы были взяты композиции группы The Doors, которые аранжировал артист Омского камерного оркестра Максим Холод, переработав их так, чтобы мелодии все же остались узнаваемыми. В итоге у музыканта получился удивительный синтез двух ярких личностей: Джима Моррисона и Эдгара По.
«У меня было много разных заказов, но таких заданий не было вообще никогда, — поделился впечатлениями от работы Максим. — Когда я делал разные работы, знакомые мне часто говорили, что это мрачновато и тяжеловато, а здесь все это стало нужным. Появилась возможность реализовывать все, что накопилось и сделать именно мрачную, темную музыку, причем кинематографичную, объединив ее с вокальной историей».
Мультимедийное оформление спектакля — анимированное медиа-оформление от ISKRA PRODUCTION — органично вплетается в основное действие.
«Мы решили попробовать сделать медиа-декорацию — выбрали проекционную сетку, так как она прозрачная, в темноте ее практически не видно и на нее проецируем изображение для каждой сцены с определенной тематикой», — рассказывает Сергей Постоногов.
В этой работе были задействованы восемь студентов-практикантов из ОмГТУ и две модели нейросетей, которые занимались отрисовкой эскизов и созданием анимированного видеоряда. По словам Сергея, и молодые люди, и искусственный интеллект прекрасно справились с поставленной задачей, проделали большой объем работы. Было сделано так много эскизов, что из них авторы проекта теперь хотят сделать иммерсивную выставку.
Итогом всей этой большой работы станет премьера. Спектакль «Никогда/Nevermore» (16+) покажут на сцене Дома актера 16 октября в 19:00.