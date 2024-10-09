Очень страшное не кино: в Доме актера покажут хоррор по рассказам Эдгара По

"В спектакле заняты два актера: драматический артист Дмитрия Исаенко (душа Эдгара По) и вокалистка Елизавета Бугело (Смерть), — рассказывает Ольга Постоногова. — Эдагар По большую часть жизни прожил в нищете, нелюбви и череде трагедий: все женщины, которые его окружали, умирали. Создавая свои леденящие душу истории, он верил, что наша реальность — сон и только Смерть позволяет проснуться в ярком неординарном мире. Собственно говоря, об этом весь спектакль: наш Эдгар Аллан По умер и не может никак проснуться, потому что он слишком погружен в скорбь, в боль, во все образы, которые существуют вокруг него. К нему на помощь приходит его верная спутница, его муза — сама Смерть. Наблюдая за тем, как он мучается и не может перейти в иной мир, она начинает с ним диалог, вовлекая за собой.