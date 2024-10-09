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В челябинском городе на карантин по ОРВИ отправили сразу шесть школ

В Кыштыме (Челябинская область) на карантин по ОРВИ отправили сразу шесть школ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что до 14 октября включительно ограничительные мероприятия продела в школах № 2 (средняя), 9 и 11.

С сегодняшнего дня, 9 октября, и по 14-е на карантин уходят учащиеся школ № 3, 8 и 10.

«Кроме того, до 14 октября (включительно) продлевают карантин учреждения дополнительного образования, спортивные секции, детские кружки и клубные формирования. Введен масочный режим в детских садах», — прокомментировали власти города.

Напомним, образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости.

На территории Южного Урала отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе внебольничной пневмонией. С 2023 года фиксируется подъем заболеваемости респираторным микоплазмозом, в первую очередь, среди детей.

образование
здоровье