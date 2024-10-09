Стало известно, где и когда выступит Юрий Николаенко (NЮ) с концертом в Иркутске 2024

«А мы с тобой теперь никто, а помнишь, раньше был ток?» — слова этой песни в 2021 году сделали знаменитым на всю страну актера и певца из города Норильска Красноярского края, выступающего под псевдонимом NЮ. Сначала трек, а после и клип на эту песню взорвали интернет. Их посмотрели-прослушали миллионы пользователей, в том числе и из Сибири. КП-Иркутск рассказывает, когде и где пройдет концерт NЮ в Иркутске 2024.
Певец Юрий Николаенко (выступает под сценическим псевдонимом «NЮ», вероятно, сложившимся из первых букв фамилии и имени) сначала стал актером. Причем, как рассказывала «Комсомольская правда», об актерской стезе он никогда и не мечтал. Это был выбора без права выбора.
Сниматься в кино начал, будучи студентом. В 2012 году была главная роль в мелодраме «Поверь, все будет хорошо», потом роль в сериале «Молодежка», а в 2017-м Юрий стал участковым Сергеем Соколовым в сериале «Улица».
И только потом Николаенко стал писать песни, хотя музыка была в его жизни всегда — он окончил музыкальную школу по классу пианино, звуки которого часто слышны сейчас во многих его песнях. Услышать композиции, принесшие ему славу, сибиряки смогут, когда состоится концерт NЮ в Иркутске 2024. А состоится он 15 ноября в 20.00 в ледовом дворце «Айсберг».
— NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки, — пишут организаторы в анонсе. — В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце.
Конечно, прозвучат знаменитые «Веснушки», «Некуда бежать», «Никто», «Больше не полетаем», «Там, за облаками»
Если вы не знакомы с творчеством Юрия Николаенко, но хотите понять, какое оно до того, как пойдете на концерт… Сам NЮ называет свои композиции «умной лирикой». Кто-то говорит, что песни его созданы не для молоденьких девушек, а для женщин, переживших многое — страдавших, терявших, находивших. Однако, центральной темой всех его произведений можно назвать любовь, а слова любви понятны всем и каждому. Что касается мелодий, то здесь присутствует музыкальная смесь, сочетающая в себе глубокую лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл.
Напомним, что в ноябре в столицу Приангарья с концертами также приедут Сергей Лазарев, Вадим Самойлов, Александр Маршал, комики — Евгений Чебатков, Кирилл Мазур, Варвара Щербакова и другие — ноябрьская афиша концертов и спектаклей с участием столичных артистов.