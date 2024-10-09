Стало известно, где и когда выступит Юрий Николаенко (NЮ) с концертом в Иркутске 2024

Если вы не знакомы с творчеством Юрия Николаенко, но хотите понять, какое оно до того, как пойдете на концерт… Сам NЮ называет свои композиции «умной лирикой». Кто-то говорит, что песни его созданы не для молоденьких девушек, а для женщин, переживших многое — страдавших, терявших, находивших. Однако, центральной темой всех его произведений можно назвать любовь, а слова любви понятны всем и каждому. Что касается мелодий, то здесь присутствует музыкальная смесь, сочетающая в себе глубокую лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл.