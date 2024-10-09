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В Красноярске выберут «Супер маму» 2024 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске объявлен Городской семейный конкурс «Супер мама».

Источник: AP 2023

Он приурочен ко Дню матери в России и призван помочь проявить себя мамам.

Возраст участниц не ограничен. Из всех претенденток, члены экспертной комиссии отберут 7 участниц, которые 22 ноября выступят в финале конкурса.

Все финалистки одержат победу в специальной номинации. А одна из соперниц удостоится звания «Супер мама» 2024 года и заберет главный приз конкурса, сообщает ГДК «Кировский»-Культурное семейное пространство.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября заполнить заявку по ссылке forms.yandex.ru/u/66ea8e4902848f2a19cbbc8c/

Отметим, что участие в конкурсе бесплатное.