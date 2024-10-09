Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер из Приморья Дмитрий Алексеев неожиданно оценил количество денег у обычных россиян

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ФедералПресс. Миллиардер из списка Forbes, один из основателей сети магазинов электроники, житель Владивостока Дмитрий Алексеев рассказал, что сейчас у россиян денег стало больше. Покупательская способность, по его оценкам, только растет.

Источник: Freepik

«Сейчас мы видим все еще довольно большой потребительский бум — деньги появились у тех людей, у которых раньше не было, а у кого деньги были, стало их еще больше. И с точки зрения потребления в стране все более-менее на удивление неожиданно хорошо», — рассказал Дмитрий Алексеев в интервью Forbes.

По его словам, последние годы на рынке России действительно наблюдается покупательский бум — не только в его «родной» сфере электроники. Люди активно тратят деньги на отели и рестораны, одежду, товары повседневного спроса. Обороты компаний растут, потому что реальные доходы людей в России увеличиваются — не только в Москве, но и по всей стране.

При этом бизнесу непросто: невозможно разработать долгосрочные стратегии или конкурировать с депозитом в банке. Такое состояние экономики Алексеев назвал «неожиданным и странным».

Ранее сообщалось о том, что экономист Максим Кривелевич сказал, когда и при каких условиях в России может начаться дефолт. Пока эксперт видит три пути развития событий.