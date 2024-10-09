Миллиардер из Приморья Дмитрий Алексеев неожиданно оценил количество денег у обычных россиян

«Сейчас мы видим все еще довольно большой потребительский бум — деньги появились у тех людей, у которых раньше не было, а у кого деньги были, стало их еще больше. И с точки зрения потребления в стране все более-менее на удивление неожиданно хорошо», — рассказал Дмитрий Алексеев в интервью Forbes.