Миллиардер из Приморья Дмитрий Алексеев неожиданно оценил количество денег у обычных россиян

«Сейчас мы видим все еще довольно большой потребительский бум — деньги появились у тех людей, у которых раньше не было, а у кого деньги были, стало их еще больше. И с точки зрения потребления в стране все более-менее на удивление неожиданно хорошо», — рассказал Дмитрий Алексеев в интервью Forbes.
По его словам, последние годы на рынке России действительно наблюдается покупательский бум — не только в его «родной» сфере электроники. Люди активно тратят деньги на отели и рестораны, одежду, товары повседневного спроса. Обороты компаний растут, потому что реальные доходы людей в России увеличиваются — не только в Москве, но и по всей стране.
При этом бизнесу непросто: невозможно разработать долгосрочные стратегии или конкурировать с депозитом в банке. Такое состояние экономики Алексеев назвал «неожиданным и странным».
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