В Омске за особые заслуги перед регионом наградили адвоката

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении государственными наградами Омской области. В числе награждённых оказался и омский адвокат Андрей Хабаров. Он представлен к золотой медали «За особые заслуги перед Омской областью в защите прав и свобод граждан, укрепление законности на территории Омской области».