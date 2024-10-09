В Омске за особые заслуги перед регионом наградили адвоката

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении государственными наградами Омской области. В числе награждённых оказался и омский адвокат Андрей Хабаров. Он представлен к золотой медали «За особые заслуги перед Омской областью в защите прав и свобод граждан, укрепление законности на территории Омской области».
Об Андрее Хабарове известно, что он начал свою адвокатскую практику с 2002 года. В числе его известных клиентов — банкир Станислав Мацелевич, глава компании «РоКАС» Хабулда Шушубаев и бывший худрук «Пятого театра» Никита Гриншпун.
В 2016 году Андрей Хабаров создал бюро «Адвокатское партнерство Андрея Хабарова». В марте 2021 года А. Хабаров был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» указом президента Владимира Путина.