В Перми оштрафовали нетрезвую пассажирку самолёта из Санкт-Петербурга

«Во время полета девушка нарушала общественный порядок, распивала алкоголь, нецензурно выражалась и никак не реагировала на замечания бортпроводников. Когда буйную даму доставляли в дежурную часть, она продолжала сопротивляться и на требования правоохранителей никак не реагировала», — пояснили в линейном отделении полиции на транспорте.