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В Перми оштрафовали нетрезвую пассажирку самолёта из Санкт-Петербурга

На девушку пришлось надеть наручники.

Источник: ГУ МВД

В Перми транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажирку авиарейса «Санкт-Петербург — Пермь» за мелкое хулиганство 6 октября, сообщили в линейном отделение полиции в аэропорту Перми.

Речь идёт о 30-летней петербурженке, которая прилетела в Пермь к родным. Ранее проблем с законом она не имела.

«Во время полета девушка нарушала общественный порядок, распивала алкоголь, нецензурно выражалась и никак не реагировала на замечания бортпроводников. Когда буйную даму доставляли в дежурную часть, она продолжала сопротивляться и на требования правоохранителей никак не реагировала», — пояснили в линейном отделении полиции на транспорте.

Полицейским пришлось надеть на девушку наручники. От медосвидетельстования она отказалась.

«Позже выяснилось, что алкоголь пассажирка начала распивать еще в аэропорту Санкт-Петербурге в ожидании рейса. В самолёте она продолжила возлияния», — пояснили в ведомстве.

За мелкое хулиганство и потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, женщине предстоит оплатить штраф в 3000 рублей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в аэропорту Перми пьяный дебошир напал на полицейских перед рейсом в Сочи.

штрафы