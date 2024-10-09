В Перми оштрафовали нетрезвую пассажирку самолёта из Санкт-Петербурга

В Перми транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажирку авиарейса «Санкт-Петербург — Пермь» за мелкое хулиганство 6 октября, сообщили в линейном отделение полиции в аэропорту Перми.
Речь идёт о 30-летней петербурженке, которая прилетела в Пермь к родным. Ранее проблем с законом она не имела.
«Во время полета девушка нарушала общественный порядок, распивала алкоголь, нецензурно выражалась и никак не реагировала на замечания бортпроводников. Когда буйную даму доставляли в дежурную часть, она продолжала сопротивляться и на требования правоохранителей никак не реагировала», — пояснили в линейном отделении полиции на транспорте.
Полицейским пришлось надеть на девушку наручники. От медосвидетельстования она отказалась.
«Позже выяснилось, что алкоголь пассажирка начала распивать еще в аэропорту Санкт-Петербурге в ожидании рейса. В самолёте она продолжила возлияния», — пояснили в ведомстве.
За мелкое хулиганство и потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, женщине предстоит оплатить штраф в 3000 рублей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в аэропорту Перми пьяный дебошир напал на полицейских перед рейсом в Сочи.