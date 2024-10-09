В Новосибирской области на 0,3% увеличилась добыча рыбы

В Новосибирской области выросла промышленная добыча рыбы. Об этом рассказали в Минсельхозе региона.
По данным министерства, с начала текущего года рыбаки региона выловили из воды 8268,3 тонн рыбы, что на 24,8 тонны (0,3%) больше чем за аналогичный период 2023 года.
В основном охотники добывают карасей, сазанов, плотву, окуней и лещей. Наибольшее количество рыбы ловится на озере Чаны — 4464 тонны. Ещё 855,4 тонны было добыто на озере Сартлан. Оставшиеся 2609 тонн рыбы выловили на других водоемах региона.
Помимо основных промысловых пород рыбаки также занимаются ловлей пеляди, карпа, сазана, белого амура и толстолобика.
Ранее КП-Новосибирск писала о снижении урожая картофеля в регионе.