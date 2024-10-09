Стала известна причина загрязнения пляжей Новосибирска

Как сообщает портал «Наука в Сибири», в Новосибирске ученые Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН взяли пробы песка на берегу в черте Новосибирска, возле поселка Кудряшовский и в районе Мочище, чтобы узнать степень их загрязнения.