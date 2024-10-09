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Стала известна причина загрязнения пляжей Новосибирска

Пляжи Новосибирска могут быть загрязнены из-за очистных сооружений.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал «Наука в Сибири», в Новосибирске ученые Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН взяли пробы песка на берегу в черте Новосибирска, возле поселка Кудряшовский и в районе Мочище, чтобы узнать степень их загрязнения.

Специалисты просеяли пробы песка через сито разного размера и обнаружили, что в образцах больше всего содержится полиэтилена, а на втором месте по содержанию оказался полипропилен.

По словам ученых, пластик может содержаться в песке в результате контакта с очистными сооружениями. В том числе, негативно на окружающую среду влияет и мусор, который оставляют местные жители.

Напомним, что расширение участка трассы «Иртыш» в Новосибирской области обойдется в 18 млрд руб.

экология