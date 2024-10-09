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Скотомогильник мигрантов в Новосибирске проверило Минприроды

Жители Новосибирска обеспокоены состоянием реки Тула: мигранты устроили скотобойню и сбрасывают отходы рядом с водоемом.

Министерство природы провело выездное обследование территории.

Мигранты обустроили рядом с рекой хостелы, на территории они забивают скот. Местные жаловались в городскую администрацию и на нелегальные постройки, и на загрязнение реки. Однако специалисты выявили только факт незаконного размещения объектов жилья.

«По ул. Тульской, 483 и 485 был выявлен факт самовольного размещения строений за границами отведенных земельных участков. С владельцами строений была проведена беседа», — такой текст содержится в ответе администрации, документ оказался в руках журналистов VN.RU.

В дело вмешались специалисты Министерства природы. Установлен факт нелегального размещения отходов производства и потребления. В земле обнаружена яма с биологическими отходами и характерным запахом разложения. Как рассказывали сибиряки, эта яма находятся радом с рекой Тула.

Кроме того, из дома по улице Тульская, 483 жидкие отходы из уличного туалета выливаются прямо на улицу.

«Установление лиц, нарушивших обязательные требования законодательства в области охраны окружающей среды, послужит основанием для принятия министерством мер в соответствии с полномочиями», — рассказали в Министерстве природы журналистам Om1 Новосибирск.

МК в Новосибирске писал, что мигранты развели нелегальные скотобойни возле реки Тула.

сельское хозяйство