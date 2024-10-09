Скотомогильник мигрантов в Новосибирске проверило Минприроды

Министерство природы провело выездное обследование территории.
Мигранты обустроили рядом с рекой хостелы, на территории они забивают скот. Местные жаловались в городскую администрацию и на нелегальные постройки, и на загрязнение реки. Однако специалисты выявили только факт незаконного размещения объектов жилья.
«По ул. Тульской, 483 и 485 был выявлен факт самовольного размещения строений за границами отведенных земельных участков. С владельцами строений была проведена беседа», — такой текст содержится в ответе администрации, документ оказался в руках журналистов VN.RU.
В дело вмешались специалисты Министерства природы. Установлен факт нелегального размещения отходов производства и потребления. В земле обнаружена яма с биологическими отходами и характерным запахом разложения. Как рассказывали сибиряки, эта яма находятся радом с рекой Тула.
Кроме того, из дома по улице Тульская, 483 жидкие отходы из уличного туалета выливаются прямо на улицу.
«Установление лиц, нарушивших обязательные требования законодательства в области охраны окружающей среды, послужит основанием для принятия министерством мер в соответствии с полномочиями», — рассказали в Министерстве природы журналистам Om1 Новосибирск.
МК в Новосибирске писал, что мигранты развели нелегальные скотобойни возле реки Тула.