Стартует новый этап спасения исторического здания Омского горсовета

На текущем этапе планируется лишь инженерно-техническое обследование, которое должно занять несколько месяцев и завершиться к 15 декабря 2024 года. За обозначенный период коммерсанту необходимо в том числе подготовить акты технического состояния и утрат первоначального облика объекта, провести архитектурные обмеры здания-памятника и зондаж (установка 10 зондов), фотофиксацию обследуемой зоны и, собственно, провести комплексные технические исследования крыши с подготовкой отчета.