Стартует новый этап спасения исторического здания Омского горсовета

Судя по заявке, размещенной на портале госзакупок в понедельник, 7 октября 2024 года, на сей раз речь идет о сохранности крыши двухэтажного строения.
На текущем этапе планируется лишь инженерно-техническое обследование, которое должно занять несколько месяцев и завершиться к 15 декабря 2024 года. За обозначенный период коммерсанту необходимо в том числе подготовить акты технического состояния и утрат первоначального облика объекта, провести архитектурные обмеры здания-памятника и зондаж (установка 10 зондов), фотофиксацию обследуемой зоны и, собственно, провести комплексные технические исследования крыши с подготовкой отчета.
В конечном счете работа должна содержать выводы о текущем состоянии крыши здания Омского горсовета, включая стропильную систему, утеплитель, фальцевое покрытие кровли и шатровой главы с флагштоком с западной стороны.
«Дать рекомендации по устранению дефектов и определить комплекс необходимых для ремонтно-реставрационных работ», — такая задача также возлагается на подрядчика.
Стоит отметить, что подряд сможет взять лишь компания, обладающая специальным разрешением на работу с объектами культурного наследия.
Напомним, основное здание, которому присвоена литера А, выстроено в 1897 году. В июне 2024 года стартовали работы по сохранению исторической постройки, включающие в себя проведение гидроизоляции с усилением проблемных зон основания железобетонными плитами и ремонт кирпичной кладки, деформированной на фоне «движения» теряющего устойчивость здания.