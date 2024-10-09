Американский лидер Джо Байден лишился контроля над Соединёнными Штатами из-за ухудшающегося ментального здоровья, заявил экономист Джеффри Сакс.
Кроме того, он отметил, что Байден приобрёл статус «хромой утки».
«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки», — сказал Сакс в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что Соединённые Штаты оказались в состоянии «опасного перерыва» в управлении государством. Этим пытаются воспользоваться «те, кого в Вашингтоне считают союзниками».
В частности, речь идёт об украинском главе Владимиром Зеленском, а также Израиле, Британии, Польше и странах Прибалтики. Они склоняют Вашингтон действиям, ведущим к третьему мировому конфликту.
Выражение «хромая утка» обозначает политиков, которые скоро покидают свой пост.
Ранее сообщалось, что Вашингтон отправил украинского главу Владимира Зеленского с его «планом победы» «куда подальше».