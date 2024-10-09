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В Кремле дали оценку движению квадроберов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов «полной ерундой».

Источник: © РИА Новости

«Это ерунда полная», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле.

Песков Дмитрий