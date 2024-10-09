Красноярский ХК «Сокол» потерпел пятое поражение подряд

8 октября красноярский «Сокол» уступил «Зауралью» в овертайме. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 2:3.
Шайбами в составе нашей команды отметились Илья Кожухов и Илья Скворцов. Таким образом, «Сокол» берет в Кургане одно очко, но терпит пятое поражение подряд.
— Была эмоциональная игра с большим количеством эмоциональных моментов. К сожалению, наши удаления привели к тому, что овертайм мы проиграли, — говорит Максим Галанов, главный тренер «Сокола».
Уже 10 октября красноярцы отправятся в Ханты-Мансийск, где сыграют против «Югры».
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