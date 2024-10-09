Песков оценил набирающее популярность движение квадроберов

Движение квадроберов продолжает набирать популярность среди детей. Это направление оценил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
По его словам, это движение является «полной ерундой». Более подробных пояснений он решил не давать.
Эту тему в последнее время поднимают многие политики. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил квадроберов с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.
Ранее активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать движение квадроберов экстремистским. Они заявили, что нужно запретить продажу всех товаров, которые так или иначе связаны с квадробикой.