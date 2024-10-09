Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков оценил набирающее популярность движение квадроберов

Представитель Кремля назвал направление «полной ерундой».

Движение квадроберов продолжает набирать популярность среди детей. Это направление оценил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

По его словам, это движение является «полной ерундой». Более подробных пояснений он решил не давать.

Эту тему в последнее время поднимают многие политики. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил квадроберов с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

Ранее активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать движение квадроберов экстремистским. Они заявили, что нужно запретить продажу всех товаров, которые так или иначе связаны с квадробикой.