В Свердловской области на форуме обсудили тему инклюзивного туризма

— С 2022 года на базе Инновационного культурного центра Первоуральска функционирует Инклюзивная творческая лаборатория. Только в прошлом году было проведено порядка 500 мероприятий для людей с ограниченными возможностями, — добавили в Департаменте информационной политики региона.