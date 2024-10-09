В Свердловской области на форуме обсудили тему инклюзивного туризма

В Первоуральске прошел региональный форум «Инклюзия в культуре». Мероприятие, состоявшееся на площадке Инновационного культурного центра, было посвящено вопросу развития взаимодействия учреждений культуры с людьми, имеющими ограниченные возможности.
— Одним из приоритетных направлений нашей работы является создание в учреждениях культуры Свердловской области условий для включения людей с инвалидностью в творческие процессы, их активное социальное взаимодействие и творческое самовыражение, — заявил замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
В рамках форума участники, специалисты со всего региона, могли поделиться опытом и внедренными практиками, прошедшими проверку временем. Всего на базе ИКЦ собралось более 150 работников учреждений культуры Свердловской области и волонтеров.
В обсуждении специалисты затронули тему туризма для людей с инвалидностью. Участники форума посетили экспозицию «Музей горнозаводской цивилизации», в которой применялись средства описания для слепых и слабовидящих гостей.
— С 2022 года на базе Инновационного культурного центра Первоуральска функционирует Инклюзивная творческая лаборатория. Только в прошлом году было проведено порядка 500 мероприятий для людей с ограниченными возможностями, — добавили в Департаменте информационной политики региона.