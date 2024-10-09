Красноярцам рассказали о полезных продуктах для поднятия иммунитета

Так, в этот список входят орехи. Они богаты клетчаткой, незаменимыми жирными кислотами, витаминами группы В, Е, а также различными микроэлементами.
Бананы улучшают пищеварение, а также за счет витаминов и минералов укрепляют стенки сосудов, снижают риск появления гипертонии и инсульта, улучшают сон и настроение.
Еще один продукт для укрепления иммунной системы — брокколи. В этом овоще много растительного белка, клетчатки, аминокислот и витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, К.
Облепиха даже по цвету осенняя ягода. Она повышает иммунитет, ускоряет процесс заживления ран, укрепляет сосуды, кости, зубы, а также благотворно влияет на работу мозга, поддерживает здоровье глаз.
Завершает список творог. В нем много кальция и фосфора, которые необходимы для поддержания здоровья костей и зубов. Также творог богат калием, поддерживающим здоровье сосудов.