Музей «Поезд Победы» в Иркутской области посетили более 6 тысяч человек

Посетить «Поезд Победы» смогли те, кто успел зарегистрироваться на сайте проекта и получить бесплатные билеты. В любое время посетить поезд можно в режиме онлайн с помощью 3D-экскурсии. Теперь «Поезд Победы» отправится в Канск, где проработает до 10 октября.