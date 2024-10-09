Музей «Поезд Победы» в Иркутской области посетили более 6 тысяч человек

С 4 по 8 октября в Иркутской области работала уникальная передвижная выставка «Поезд Победы». Он делал остановки в Иркутске и Зиме. За пять дней экспозицию посетили 6891 человек, причём 2672 из них — дети.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в музее представлены многофигурные скульптурные композиции и мультимедийная выставка, дополненная 54 видеопроекторами, 18 видеостенами, 12 тач-столами. Благодаря световым и звуковым эффектам воссоздаются воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни.
Посетить «Поезд Победы» смогли те, кто успел зарегистрироваться на сайте проекта и получить бесплатные билеты. В любое время посетить поезд можно в режиме онлайн с помощью 3D-экскурсии. Теперь «Поезд Победы» отправится в Канск, где проработает до 10 октября.