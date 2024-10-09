Возле села в Башкирии нашли артиллерийский снаряд

В Иглинском районе Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии республики.
Сотрудники группы разминирования ОМОНа получили сообщение о том, что рядом с селом Урман был найден подозрительный предмет. Им оказался заржавевший артиллерийский снаряд, который, к счастью, не представлял угрозы. Находку передали следственно-оперативной группе для разбирательства.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении предмета, который похож на снаряд, мину или гранату, необходимо соблюдать предельную осторожность, не приближаться к находке и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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