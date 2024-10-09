Возле села в Башкирии нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники группы разминирования ОМОНа получили сообщение о том, что рядом с селом Урман был найден подозрительный предмет. Им оказался заржавевший артиллерийский снаряд, который, к счастью, не представлял угрозы. Находку передали следственно-оперативной группе для разбирательства.