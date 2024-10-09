Адвоката наградили золотой медалью за заслуги перед Омской областью

В числе множества громких процессов, в которых участвовал Хабаров в Омске, можно отметить несколько. Он защищал бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича, признанного виновным в обналичке, и основателя «РоКАСа» Хабулду Шушубаева, которому поверили и были обмануты дольщики.