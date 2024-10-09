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Адвоката наградили золотой медалью за заслуги перед Омской областью

В числе прочих подзащитных Андеря Хабарова — обналичник и глава «РоКАСа».

Источник: Комсомольская правда

Известный омский адвокат Андрей Хабаров награжден золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как указано в документе, высокая награда присуждена Хабарову за «особые заслуги перед Омской областью в защите прав и свобод граждан, укреплении законности на территории Омской области».

Адвокатское бюро Андрея Хабарова считается одним из сильнейших в России. В рейтинге юридических компаний «Право-300» оно не раз занимало первое место.

В числе множества громких процессов, в которых участвовал Хабаров в Омске, можно отметить несколько. Он защищал бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича, признанного виновным в обналичке, и основателя «РоКАСа» Хабулду Шушубаева, которому поверили и были обмануты дольщики.

Защита Хабарова им, впрочем, кардинально не помогла — приговор был обвинительным.