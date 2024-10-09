Адвоката наградили золотой медалью за заслуги перед Омской областью

Известный омский адвокат Андрей Хабаров награжден золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как указано в документе, высокая награда присуждена Хабарову за «особые заслуги перед Омской областью в защите прав и свобод граждан, укреплении законности на территории Омской области».
Адвокатское бюро Андрея Хабарова считается одним из сильнейших в России. В рейтинге юридических компаний «Право-300» оно не раз занимало первое место.
В числе множества громких процессов, в которых участвовал Хабаров в Омске, можно отметить несколько. Он защищал бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича, признанного виновным в обналичке, и основателя «РоКАСа» Хабулду Шушубаева, которому поверили и были обмануты дольщики.
Защита Хабарова им, впрочем, кардинально не помогла — приговор был обвинительным.