В Челябинске продолжают подключать отопление

Информацией поделилась администрация города на своих официальных ресурсах. По состоянию на 8 октября в городе доступ к отоплению имели 6297 многоквартирных домов. Работает оно и в 786 объектах инфраструктуры, включая школы, детские сады и медучреждения.
Челябинское управление ЖКХ продолжает отслеживать ситуацию с произошедшими в некоторых домах локальными авариями, держать связь с управляющими компаниями и оказывать им помощь в случае необходимости. Особый акцент делается на ремонте повреждённых сетей подачи тепла в посёлках города. Сейчас работы продолжаются в частном секторе Металлургического района, посёлках Плановый, КПЗиС, Киргородок.
Челябинские предприятия активно участвуют в устранении аварийных ситуаций. Свои бригады выделили МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск».
Внештатные ситуации сейчас находятся под контролем, а устранение неполадок производится в нормативные сроки, отметили в администрации Челябинска.
Напомним, что отопительный сезон стартовал в Челябинске на прошлой неделе, во вторник.