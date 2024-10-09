Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске продолжают подключать отопление

Информацией поделилась администрация города на своих официальных ресурсах.

Информацией поделилась администрация города на своих официальных ресурсах. По состоянию на 8 октября в городе доступ к отоплению имели 6297 многоквартирных домов. Работает оно и в 786 объектах инфраструктуры, включая школы, детские сады и медучреждения.

Челябинское управление ЖКХ продолжает отслеживать ситуацию с произошедшими в некоторых домах локальными авариями, держать связь с управляющими компаниями и оказывать им помощь в случае необходимости. Особый акцент делается на ремонте повреждённых сетей подачи тепла в посёлках города. Сейчас работы продолжаются в частном секторе Металлургического района, посёлках Плановый, КПЗиС, Киргородок.

Челябинские предприятия активно участвуют в устранении аварийных ситуаций. Свои бригады выделили МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск».

Внештатные ситуации сейчас находятся под контролем, а устранение неполадок производится в нормативные сроки, отметили в администрации Челябинска.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Челябинске на прошлой неделе, во вторник.

ЖКХ