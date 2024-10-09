Аральское море на пути к возрождению

«В результате на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7−10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше — 60−70 кубометров в секунду» Заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.