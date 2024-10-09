В Екатеринбурге на осенних субботниках собрали более 580 кубометров мусора

В Екатеринбурге за полтора месяца осени прошло более трехсот субботников. В сентябре и начале октября на уборку города перед зимним периодом вышло около 13 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
В мероприятиях приняли участие общественные деятели, волонтеры, сотрудники предприятий и организаций, а также просто активные граждане. Всего удалось собрать более 584 кубометров мусора — опавшей листвы, веток, бытового сора.
Сотрудники Екатеринбургского лесничества высадили около 50 тысяч саженцев деревьев хвойных пород, а МБУ «Зеленстрой» — примерно 200 саженцев деревьев и полторы тысячи кустарников. Также в городе появилось 400 саженцев декоративных яблонь, сиреней, рябин, лип и елей.
— Нашими дорожно-эксплуатационными управлениями закуплено необходимое количество противогололедных материалов, заключены контракты на приобретение горюче-смазочных материалов. Вся техника у нас проверена, отремонтирована и готова к работе. Я думаю, что встретим зиму во всеоружии, — отметил Алексей Бубнов.
По его словам, во время уборки снега, чтобы технике было проще, на некоторых улицах начнут работать эвакуаторы — они будут забирать припаркованные автомобили. Перечень улиц уже составлен, а вскоре на этих улицах появятся соответствующие знаки.
— Если машина находится под знаком, то эвакуируем автомобиль. Мы совместно с сотрудниками ГИБДД плотно занялись этим вопросом, — добавил заместитель главы города.