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В Башкирии ожидается резкое похолодание и снег

В середине недели жителей республики ждут заморозки и осадки.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +15°

В Башкирии ожидается резкое похолодание и снег. По данным Башгидромета, в середине недели жителей республики ждут заморозки и осадки.

9 октября днем местами возможны небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха +15,+20°, по северу до +10°.

10 октября прогнозируются дожди, местами до умеренных, вечером в северных районах со снегом. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +8,+13°, по северу до +3°.

11 октября местами пройдет первый небольшой снег, по востоку до умеренного. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.