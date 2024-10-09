В Башкирии ожидается резкое похолодание и снег. По данным Башгидромета, в середине недели жителей республики ждут заморозки и осадки.
9 октября днем местами возможны небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха +15,+20°, по северу до +10°.
10 октября прогнозируются дожди, местами до умеренных, вечером в северных районах со снегом. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +8,+13°, по северу до +3°.
11 октября местами пройдет первый небольшой снег, по востоку до умеренного. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.