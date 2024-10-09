Кардинальное изменение погоды обещают жителям Башкирии

В Башкирии сильно изменится погода. Это следует из прогноза республиканских синоптиков. Так, на смену сухим, солнечным и теплым дням придет дождь со снегом.
Сегодня, 9 октября, в регионе ожидается 20-градусное тепло, однако не обойдется без сюрпризов.
— Местами в республике пройдёт дождь, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый, — рассказали в Башгидрометцентре.
Резко характер погоды поменяется в четверг, 10 октября. Сильный ветер, снижение температуры и дожди со снегом обрушится на Башкирию. Особенно холодно и промозгло будет в северных районах республики.
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