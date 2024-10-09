В Кировском округе Омска на месте долгостроя началось новое строительство

В Омске на месте долгостроя по улице 70 лет Октября началось новое строительство. 18-этажный дом возводят на месте бывшего скандального недостроя.
Напомним, квартиры в нем 16 лет безуспешно ждали 53 обманутых дольщика, в целом в доме планировалось 157 квартир. Недавно аварийные конструкции снесли и освободили площадку для нового строительства.
«На месте демонтированного недостроя готовят основание под фундамент нового объекта. Работы ведет компания “АртРемСтрой”. Она получила положительное заключение госэкспертизы на проект жилого дома», — сообщили в региональном минстрое.
Строительство 18-этажного дома ведется с привлечением федеральных средств. Часть квартир в новом доме будет предоставлена обманутым дольщикам и ветеранам боевых действий.