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В Кировском округе Омска на месте долгостроя началось новое строительство

Часть квартир в новом доме передадут ветеранам боевых действий и обманутым дольщикам.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на месте долгостроя по улице 70 лет Октября началось новое строительство. 18-этажный дом возводят на месте бывшего скандального недостроя.

Напомним, квартиры в нем 16 лет безуспешно ждали 53 обманутых дольщика, в целом в доме планировалось 157 квартир. Недавно аварийные конструкции снесли и освободили площадку для нового строительства.

«На месте демонтированного недостроя готовят основание под фундамент нового объекта. Работы ведет компания “АртРемСтрой”. Она получила положительное заключение госэкспертизы на проект жилого дома», — сообщили в региональном минстрое.

Строительство 18-этажного дома ведется с привлечением федеральных средств. Часть квартир в новом доме будет предоставлена обманутым дольщикам и ветеранам боевых действий.